السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ما هو مسلسل "الحشاشين" الذي أثار الجدل

مسلسل الحشاشين
مسلسل "الحشاشين"

تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الوعي لدى المشاهدين، إذ أطلقت مسلسل الحشاشين خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بطولة كريم عبد العزيز.

 

وتدور قصة المسلسل، حول طائفة تسمى طائفة "الحشاشين"، وهي طائفة شيعية إسماعيلية باطنية.

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

وبسبب طائفة الحشاشين دب الرعب في دول أوروبا حيث أصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، والمتمثل في إلقاء هذا الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددا من رجال السلطة في هذه الحقبة.

 

لم تتفق طائفة الحشاشين مع حكام العرب المسلمين التي عاصرت تواجدها وعلى رأسها الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهم، وذلك كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين، بالإضافة إلى الصليبيين.

 

كما أن جميع الدول في هذه الحقبة فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب والنزاعات

 

ويقوم النجم كريم عبد العزيز بدور البطولة في شخصية حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس “الحشاشين” ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

 

أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ومسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 يعد من الأعمال المنتظرة، والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، إذ أنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ومسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

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