مسلسلات رمضان 2024| "الدستور" تنشر القائمة الكاملة لأبطال وصنّاع مسلسل "نورة"

اهتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإنتاج مسلسلات “إنيميشن”، خاصة بالطفل المصري، لذا انتجوا هذا العام 4 أعمال كرتونية متنوعة بين الديني والاجتماعي والتاريخي، الأمر الذي أثار إعجاب أولياء الأمور والجمهور، خاصًة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم محتوي اجتماعي يتحدث عن سن المراهقة تحديدًا، وما يمر به المراهقون في هذا الوقت، متمثل في مسلسل “نورة”، كما أن العمل الفني سيناقش فكرة التربية السليمة وأهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم.

ويرصد «الدستور» القائمة الكاملة لأبطال وصنّاع مسلسل “نورة” في سياق السطور التالية:



- دينا إبراهيم رئيس مجلس إدارة بلومونك.



- محمد إبراهيم مدير المشروع وعضو مجلس إدارة شركة بلومونك.



- إسلام عبدالحكيم المشرف العام على المشروع من الشركة المتحدة.

-محمد الجنايني، المدير التنفيذي لشركة “بلومانك”.



- محمد عدلي مؤلف العمل.

أسماء شخصيات الأبطال في مسلسل نورة

مريم

خالد

فريدة

نور

جميلة

يارا

بطلة مسلسل نورة والتي تجسد شخصية نورة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

يٌجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن نورة المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما حرصت المنصة الرقمية Watch it خلال الفترة الماضية على الترويج للأعمال الدرامية الرمضانية بشكل مكثف، سواء من خلال طرح البوسترات أو البروموهات الدعائية، وكان هناك اهتمام خاص بكل ما يخص الأطفال.

أحداث مسلسل نورة

تدور أحداث مسلسل نورة حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرق متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.