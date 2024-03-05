مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

لفت أنظار الكثير من المشاهدين، البرومو التشويقي لمسلسل "صدفة"، حيث تزايد البحث عن تفاصيل المسلسل وقنوات عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وفي السطور التالية، نستعرض أبرز قنوات ومنصات عرض مسلسل صدفة.

قنوات عرض مسلسل صدفة في رمضان 2024

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الجهة المنتجة، عن قنوات عرض مسلسل "صدفة" من بطولة ريهام حجاج ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث تتنوع قنوات عرض المسلسل في عدة مواعيد حتي يتمكن المشاهد في متابعة المسلسل في الأوقات المختلفة.

يُعرض مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2024 عبر 4 قنوات، وهم: الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى.

كما أعلنت WATCH IT الإلكترونية، عن عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ضمن دراما مسلسلات رمضان 2024 .

ومن المقرر إتاحة مسلسل "صدفة" بطولة الفنان خالد الصاوي وسلوي خطاب، مع بداية من شهر رمضان 2024، يوم ١١ مارس الجاري، كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة

ما حكاية مسلسل صدفة في رمضان 2024؟

يناقش مسلسل صدفة، مشاكل وقضايا المراهقين وطلاب المدارس، وكيف تطورت العلاقة التي تربط بين الطلاب ومعلميهم في المدارس؟ هل هي علاقة احترام؟ أم أنه حدث نوع من الخلل وغاب احترام المعُلم في المدارس؟

ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم الشباب، الذين يكشفون عن المشاكل التي تواجههم في المجتمع؟ وهل للتعليم دور في حلها، أم الأوضاع الاجتماعية الراهنة أصبحت أكثر قسوة وحدة؟

ونتابع في المسلسل حكاية المُعلمة "صدفة" التي تجسد دورها النجمة ريهان حجاج، وهي مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، وبين ليلة وضحاها تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى المفاجآت التي تجعلها تفكر في طرق مختلفة للخروج من مآزق فرضتها عليها الحياة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل صدفة

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويدور العمل في إطار اجتماعي درامي مشوق.

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