الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رحاب الجمل بكواليس "صدفة": مش بؤمن بالصدف ونفسى أقابل نجيب الريحانى

رحاب الجمل
رحاب الجمل

تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صدفة" الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

وكشفت "رحاب" في لقاء طريف مع شركة المتحدة من داخل كواليس مسلسل صدفة، عن شخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث العمل حيث تظهر بشخصية "حنين" وهي أم لطفل، تبذل مجهود كبير في تربيته، قائلة بسخرية: "بجري وراه بالشبشب، وبهزر مع ابني في البيت كدة عادي"، وعن سؤالها برأيها في الصدف أكدت رحاب أنها لا تؤمن بالصدف، كما أنها تتمنى مقابلة نجيب الريحاني وأنه نجم يضحكها في أعماله الفنية.

وتشارك الفنانة رحاب الجمل ضمن موسم دراما رمضان 2024 من خلال دورين بعملين مختلفين، الأول هو مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، في حين العمل الثاني هو مسلسل صدفة، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

فى حين مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققًا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض عام 2020.

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