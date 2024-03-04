الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان الراحل جميل برسوم

جميل برسوم
جميل برسوم

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة دكتور أشرف زكي على أصدار نعي للفنان الراحل جميل برسوم الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان الراحل جميل برسوم

وأصدرت النقابة بيان نص على: “تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير جميل برسوم والذي توفي اليوم الأثنين”.

وأضاف: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.

ويذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي جميل برسوم كنيسة مارجرجس أزياء طقوس للصلاة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي

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