بعد زوجة تحت الطلب.. محمد نشأت يشارك العوضي في "جريمة نص الليل"

تعاقد الفنان والإعلامي محمد نشأت على المشاركة في بطولة مسلسل أحمد العوضي “جريمة نص النيل” مع الفنانة مي كساب على الراديو ٩٠٩٠ في رمضان.

مواعيد إذاعية جريمة نص الليل في رمضان

وأعلنت مواعيد عرض المسلسل الإذاعي “جريمة نص الليل” يوميا في رمضان الساعة 4 عصرا والإعادة الساعة 11:30 صباحا، طوال شهر رمضان الكريم.

تفاصيل مسلسل زوجة تحت الطلب

وكان راديو 9090 أعلن عن مسلسل "زوجة تحت الطلب" للفنانة ويزو ومحمد نشأت ليذاع في رمضان 2024 المقبل.

"زوجة تحت الطلب" مسلسل كوميدي يومي تدور أحداثه حول زوج مصري يعاني من المشاكل الزوجية والنكد، ويخشى أن يطلق زوجته خوفًا من أن تقاضيه وتحول حياته إلى جحيم.

يقرأ بطل المسلسل (محمد نشأت) ذات يوم خبرًا في الجرائد بأن شركة fashion wife استطاعت أن تخترع جهازًا جديدًا له القدرة على تغيير الزوجة القديمة وإعطائك زوجة جديدة، فيقرر تجربة الجهاز، وتبدأ الأحداث في التوالي في إطار كوميدي خفيف.

المسلسل يشارك في بطولته كل من إيهاب الزناتي، ساندي مراد، سامح عبدالعزيز، محمد طه، خالد علي، مروة عبدالرحمن، تأليف هشام يحيي، إخراج محمد نشأت.

يُذاع المسلسل على الراديو 9090، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويعاد 12 صباحًا طوال الشهر الكريم.

أحدث أعمال أحمد العوضي الفنية



على جانب آخر، يشارك أحمد العوضي في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب".

ومسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.