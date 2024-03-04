الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق

الكواليس
الكواليس

يواصل صناع مسلسل صيد العقارب الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبدالرازق والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، على شاشة قناة cbc.

وكشفت الفنانة سيمون عن كواليس مسلسل "صيد العقارب"، موضحة أن العمل يشمل باقة من ألمع النجوم على رأسهم النجمة غادة عبدالرازق. 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، أنها كانت تصور في رمضان 2020 مسلسل "قيد عائلي"، وكانت تقوم بدور "أماني"، وكان دورها مميزًا ومختلفًا، مشيرة إلى أن الشخصية كانت "محجبة شكلًا وموضوعًا". 

وذكرت أنها تحاول ألا تكرر الأدوار، مؤكدة أن أكثر ما شدها في مسلسل "صيد العقارب"، هو مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في العمل، فهي نجمة جميلة إنسانيًا وفنيًا، على قد ما العقارب بتلدغ إلا أنه أحيانًا بنطلع من سمها دواء.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على شاشة cbc، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.


ويقدم الموسيقار شادي مؤنس الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب"، حيث قدم من قبل الموسيقى التصويرية عددًا من المسلسلات في مواسم درامية رمضانية سابقة، منها مسلسلات: الفتوة، جزيرة غمام، سوق الكانتو، جمع سالم، وقدم أيضًا الموسيقى التصويرية والتترات لمسلسل "جزيرة غمام"، كما قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى.

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