الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل "جريمة نص النيل" لـ العوضي ومي كساب على الراديو 9090

الراديو 9090
الراديو 9090

أعلنت إذاعة الراديو 9090، تقديم مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسلسل ظهور النجم أحمد العوضي لأول مرة في المسلسلات الإذاعية، وتدور أحداث المسلسل حول شاب من أسرة فقيرة يعيش بمنطقة شعبية مع عائلته، وتربطه علاقة حميمية مع النيل تجعله يقرر العمل على مركب بالنيل، رغم مؤهله العالي، ومن خلال عمله على المركب يمر بمواقف ومغامرات في إطار مثير ورومانسي.

 

«جريمة نص النيل» تأليف محمود حمدان ويشارك في كتابته رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل، إخراج علي مصيلحي.

المسلسل يذاع على الراديو 9090 في تمام الرابعة عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.

الراديو 9090 جريمة نص النيل أحمد العوضي مي كساب شهر رمضان المسلسلات الإذاعية

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