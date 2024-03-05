مسلسلات رمضان 2024.. كل أبطال مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

أعلنت الشركة المتحدة عن مسلسلات رمضان 2024 ومن بينها مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني وذلك ضمن موسم رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة.

قصة مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

يجسد الفنان يحيى الفخراني في المسلسل شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهيرًا، وتدور احداث العمل في اطار اجتماعى تشويقي.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الفخراني، عبر شبكة قنوات DMC وdmc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة،صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق،، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

عتبات البهجة من تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة،صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق،، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.عتبات البهجة من تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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