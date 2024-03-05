تفاصيل ظهور الفنانة الشابة مريم أشرف زكي فى مسلسل "سر إلهي"

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي، تصدر البحث عن دور الفنانة الشابة مريم أشرف زكي في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وخلال السطور التالية نستكشف دور الفنانة الشابة مريم أشرف زكي في المسلسل بالإضافة إلى قصة المسلسل وقنوات عرضه في شهر رمضان.

تفاصيل ظهور الفنانة الشابة مريم أشرف زكي في مسلسل سر إلهي

من المقرر أن تجسد الفنانة الشابة مريم أشرف زكي دور ابنة مي سليم التي تدخل في صراع مع روجينا خلال أحداث المسلسل، حيث أوشك المخرج رؤوف عبدالعزيز على الانتهاء من مونتاج باقي حلقات من العمل بالتزامن مع تصويره.

قصة مسلسل سر إلهي

تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومن خلال حلقات المسلسل تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت قنوات الشركة المتحدة cbc و cbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.

قائمة أبطال مسلسل سر إلهي

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

تواصل روجينا أعمالها الرمضانية في مسلسلها الجديد سر إلهي رمضان 2024 ويشاركها في التمثيل كلا من:

- بطولة روجينا.

- أحمد مجدي.

- رنا رئيس.

- مي سليم.

- محمد ثروت.

- نهى عابدين.

- محمود الحديني.

- صلاح عبدالله.

- أحمد بدير.

- ميمي جمال.

- أحمد سلامة.

- محسن منصور.

- رشا مهدي.

- مراد مكرم.

- محمود حجازي.

- مريم أشرف زكي.

- يوسف الأسدي.