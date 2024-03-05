الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "CBC" تروج لمسلسل "سر إلهى" بكشف شخصيات أبطال العمل

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

حرصت قناة "cbc" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الترويج لمسلسل “سر إلهي” من خلال نشر مقاطع فيديو بجمل مختلفة تكشف عن شخصيات العمل.

وظهرت مريم أشرف زكي من خلال مقطع فيديو قائلة: “لما تكتشف أن حياتك كلها فيك (fake) نظرتك للناس هتتغير حتى نظرتك لنفسك”.

وظهر محمود حجازي بشخصيته التي يجسدها في العمل قائلا: “مفيش حاجة اسمها مش بتاعتي أنا اللي بعوزه بيجيلي لحد عندي”.

بينما ظهر أحمد سلامة من خلال فيديو قائلا: “أنا ماليش عزيز ولا غالي كل حاجة ليها تمن”.

أما الفنانة رنا رئيس ظهرت قائلة: “غلطة واحدة بتفضل ندمان عليها طول عمرك ونفسك الزمن يرجع عشان تهرب منها”.

كما ظهرت نهى عابدين خلال فيديو قائلة: “مفيش حد هيحب غيره أكتر من نفسه، حتى لو الحد ده أخوه”.

ويعرض مسلسل “سر إلهي” عبر قناة cbc ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكريم.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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