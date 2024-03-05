الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض سر إلهي لـ روجينا

سر إلهي
سر إلهي

تواصل النجة روجينا أعمالها الدرامية بعد نجاح مسلسل ستهم رمضان الماضي بمسلسل جديد "سر إلهي " خلال موسم دراما رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

موعد مسلسل سر إلهي 

 يعرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا يوم الإثنين المقبل المقرر أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 حيث |أنه يتكون من 15 حلقة ملئية بالإثارة والتشويق.

 قنوات عرض مسلسل سر إلهي

 أعلنت قنوات الشركة المتحدة  cbc و cbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.

 قصة مسلسل سر إلهي 

 تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل سر الهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومن خلال حلقات المسلسل تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

 أبطال مسلسل سر إلهي

 تواصل روجينا أعمالها الرمضانية في مسلسلها الجديد سر إلهي رمضان 2024 ويشاركها في التمثيل كلا من:

-  بطولة روجينا.

- أحمد مجدي.

- رنا رئيس.

- مي سليم.

- محمد ثروت.

- نهى عابدين.

- محمود الحديني.

- صلاح عبدالله.

- أحمد بدير.

- ميمي جمال.

- أحمد سلامة.

- محسن منصور.

- رشا مهدي.

- مراد مكرم.

- محمود حجازي.

- مريم أشرف زكي.

- يوسف الأسدي.

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