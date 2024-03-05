مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي"

يُنافس مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني 2024 ضمن قائمة طويلة من الأعمال الفنية المُتنوّعة، والمقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يوم الاثنين المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

و روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجم، وعلقت: "حق عرب انتظرونا في شهر رمضان".

مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي

ويأتي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

أبطال وصنَّاع مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من عدة نجوم هم:

- أحمد العوضي

- رياض الخولي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- دينا فؤاد

- أحمد عبدالله محمود

- سلوى عثمان

- كارولين عزمي

- أحمد صيام

- محمد أحمد ماهر

- دنيا المصري

- أحمد عبدالله

- منذر مهران

- ويعد مسلسل حق عرب من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق.

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