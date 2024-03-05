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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| صور جديدة من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يواصل أبطال و صنّاع مسلسل جودر تصوير المشاهد من العمل الفني المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، والعمل من بطولة الفنان ياسر جلال، ونور اللبنانية، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، للانتهاء منه لعرضه ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024.

وينشر “الدستور” صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل جودر ، نشرها المصور تيمور تيمور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أبطال مسلسل جودر للفنان ياسر جلال

“جودر” بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.

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تحديد الموعد النهائى لعرض مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

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أدوار قدمت فيها النجمة نور اللبنانية أدوار الشر قبل مسلسل جودر

موعد عرض مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر  في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ومسلسل جودر ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط.

ويكون مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم على أن يبدأ مسلسل كامل العدد +1 في النصف الأول الشهر الكريم وفقا للخطة التي وضعتها الشركة المتحدة للعرض عبر قنواتها المختلفة.

قصة مسلسل جودر

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، فهل ينجح فى التصدى لشمعون أم قوة الشر هي التى ستنجح.


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