أدوار قدمت فيها النجمة نور اللبنانية أدوار الشر قبل مسلسل جودر

نحجت نور اللبنانية في العديد من أدوار الشر حيث لاقت إعجاب المشاهدين في برز موهبتها، وتعتبره تحدي لإبعاد عين الجمهور عن الصورة التقليدية لملامحها الشخصية، لترجع مرة أخرى إلى أعمال الشر بمسلسل جودر رمضان 2024 بطولة الفنان ياسر جلال، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال الذي جسدت فيها الفنانة أدوار الشر.

فيلم الرهينة

ظهرت نور اللبنانية في فيلم الرهينة رئيسة عصابة خطيرة تختطف عالما مصريا تدعى حبه، لتستقطب منه المعلومات الخاصة بمستقبل مصر النووى إلا أنه يرفض مغرياتها وتهديدها بقتله.

الإكسلانس

وشاركت نور اللبنانية الفنان احمد عز مرة أخري في مسلسل الإكسلانس عام 2014 والتي تجسد فيه شخصية مريم سيدة اﻷعمال، التي تهتم بعالم الموضة والأزياء، ولها علاقات متشابكة مع رجال الأعمال.

نقطة رجوع

وظهرت نور اللبنانية بدور ليلي في فيلم "نقطة رجوع" مع شريف منير فشك فى خيانة زوجته له، واكتشف بالصدفة أنه كان قد استعان فى الماضى بأحد الأشخاص لمراقبتها، ولكن تبين له أنه من كان يخونها، أحداث متلاحقة تجعله يعيد البحث فى الماضى المجهول بالنسبة له، وتبدأ الحقائق غير المتوقعة فى الظهور تباعا.

جودر

تجسد نور اللبنانية في مسلسل جودر شخصية دور ملكة متوجة شريرة، وتدور الأحداث لقاء الثنائي النجمة اللبنانية نور والفنان ياسر جلال، لتكون الأحداث مشوقة وممتعة للجماهير، ويظهر ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهى شخصية جودر.

قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر مكون من 15 حلقة، وهو من الاعمال ضمن قصص ألف ليلة وليلة، كانت من بينها قصة عن ابن التاجر، وكيف تحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة بفضل ذكائه ونموه السريع، شهرزاد هي ابنة الوزير وعقيلة ملك شهريار، هي فارسية واختها الصغيرة تسمي دُنيازاد. تعد البطل الثاني في القصة، وشهريار هو البطل الأول، الذي كان يتزوج يوميًا من عذراء ثم يقوم بقتلها في اليوم التالي بسبب عقدة نفسية جاءت له جراء خيانة زوجته بَهرامَة، بالرغم من حبه لها، ويجسد الفنان ياسر جلال دور شهريار ولكن علي الطريقة الحديثة.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل جودر هم: