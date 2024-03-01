الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسار إجباري
مسار إجباري

يُعرض خلال موسم رمضان 2024 مسلسل "مسار إجباري"، ويندرج ضمن الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته كل من أحمد داش وعصام عمر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الفن المتميزين على شاشات الشركة المتحدة.

وقدمت “المتحدة” الفرصة للمواهب الشابة للظهور والإثبات بأعمالهم في هذا المسلسل، حيث أبرزت مواهب شابين واعدين في عالم التمثيل، وهما أحمد داش وعصام عمر.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار اجباري

ويعرض المسلسل في أول يوم رمضان 2024 عبر عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل يومي.


أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.


قصة مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل "مسار إجباري" ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويجسد عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، مما يصيبه بصدمة، ويتعايش الشخصية مع هذا الواقع وتتطور الأحداث لتضطر الأخوان إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

وتظهر الشخصية أنانية وجادة في تعاملها مع الآخرين، ولكن يحدث تغير في شخصيتها بعد حدوث شيء ما. الهدف من المسلسل هو اكتشاف الإنسان لنفسه من جديد وإظهار أن هناك فرصة للتغيير في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يجسد أحمد داش دور شاب ميكانيكي مكافح في الحياة.

وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

وروجت قناة الحياة لأحدث أعمالها التليفزيونية المعروضة على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2024، وتحديدًا مسلسل "مسار إجباري"، الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم الشباب.

ونشرت القناة بوستر دعائيًا للفنان رشدي الشامي، معلقة عليه: "انتظروا النجم رشدي الشامي في مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024".

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