مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

ينتظر وبشدة الجمهور عرض الدراما المصرية علي شاشات الشركة المتحدة ومن بينهم مسلسل جديد مسار إجباري، والذي يشارك بقوة في مارثون مسلسلات رمضان 2024 من البطولة الشبابية.

يعبر مسلسسل مسار إجباري عن قصص درامية واجتماعية، إذ إنه يحمل صناعة درامية مصرية ومشاهد طبيعية تعبر عن الدراما الاجتماعية الواقعية.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عبر 4 قنوات وهى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر watch it.

أبطال مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بطولة المواهب الشابة أحمد داش، وعصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد انتهاء تصوير مسار إجباري

واقترب أبطال وصناع العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الجديد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان 2024.

قصة مسلسل مسار إجباري

يجسد عصام عمر طالب في الجامعة وأحمد داش يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الإثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتلعب ياسمينا العبد دور "فرح" الأخت الصغيرة لعصام عمر، والتي ستنكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

ويعبر مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عن قصص درامية واجتماعية، إذ أنه يحمل صناعة درامية مصرية ومشاهد طبيعية تعبر عن الدراما الاجتماعية الواقعية.