الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. طرح الأغنية الدعائية لـ"بابا جه" بطولة أكرم حسني

بوستر مسلسل بابا
بوستر مسلسل بابا جه لأكرم حسني

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل بابا جه، الأغنية الدعائية للعمل المنتظر عرضه في موسم دراما شهر رمضان المقبل، على منصة واتش إت وعلى التلفزيون .

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صناع أغنيه بابا جه

الأغنية ديو ثلاثي قدمها كلا من اكرم حسني واحمد وحيد ونيفيانا وهي من كلمات اكرم حسني ومن الحان كريم عاشور وتوزيع احمد وحيد الكينج .

https://www.facebook.com/share/v/jZ5vXQDZhaGySmEM/?mibextid=oFDknk

 

قصة مسلسل بابا جه
يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الآباء، وكيفية التصدي للمشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني ويجسد دور هشام تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه  ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات طريقة للتربية الإيجابية الحديثة.

أبطال مسلسل بابا جه 
يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كلًا من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

لمسلسل بابا جه بابا جه الاغنية الدعائية احمد وحيد منصة واتش ات

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