الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض بابا جه لـ أكرم حسني

بابا جه
بابا جه

ينتظر المشاهدون الأعمال الكوميدية التي تعرض علي شاشة قنوات المتحدة رمضان 2024 ومنها مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني.

 ولاقى البرومو الذي أعلنت عنه الشركة تفاعلًا ضخمًا من قبل الجماهير، بسبب الشخصية الكوميدية التي يقدمها أكرم حسني إذ ينتمي المسلسل لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة.

 قنوات عرض مسلسل بابا جه

 يعرض مسلسل بابا جه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة قناة dmc ومنصة واتش ات الرقيمة.

موعد مسلسل بابا جه

 يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني أول ونسرين أمين أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 يوم الإثنين المقبل.

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  أبطال مسلسل بابا جه 

يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كلًا من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

 قصة مسلسل بابا جه

 يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الأباء، وكيفية تصادي المشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني ويجسد دور هشام تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه  ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات طريقة للتربية الإيجابية الحديثة.
 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

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