الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

فراولة
فراولة

تعود النجمة نيللي كريم إلي المسلسلات الكوميدية بـ مسلسل فراولة رمضان 2024 بعد نجاحها في مسلسل بـ100 وش لتواصل نجاحها الجديد في الموسم الرمضاني الحالي. 

ونشرت  منصة "Watch it" الرقمية لـ مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024.

 وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أنه من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان 2024.

موعد مسلسل فراولة

 يعرض مسلسل فراولة يوم الإثنين المقبل أول أيام رمضان 2024، وينتمي المسلسل إلي فئة المسلسلات ذت الـ15 حلقة.

 قنوات عرض مسلسل فراولة

 من المقرر أن يتم عرض مسلسل فراولة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة DMC ضمن خطتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

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 قصة مسلسل فراولة

  تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

 أبطال مسلسل فراولة

 مسلسل فراولة عمل درامي كوميدي لايت من بطولة الفنانة نيللى كريم ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهما:"شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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مسلسلات المتحدة (رمضان 2024) مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

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