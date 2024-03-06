الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"واتش إت" تكشف اسم شخصية نور النبوى فى "إمبراطورية ميم"

نور النبوي
نور النبوي

روجت منصة واتش إت لأحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتحديدا لشخصية الفنان الشاب نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي الذي لاقى نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد “الحريفة” الذي تصدر إيرادات السينما حاليا.

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فاتن حمامة VS خالد النبوى.. الجديد فى مسلسل إمبراطورية ميم

ونشرت المنصة عبر حسابها بموقع فيسبوك صورة النبوي، وعلقت عليها وقالت: "إحنا لينا مطالب ولازم تتحقق.. انتظروا مروان أبوالمجد في مسلسل إمبراطورية ميم على WATCHIT".

مدحت صالح ينتهي من تسجيل تتر المسلسل

انتهى النجم مدحت صالح، من تسجيل تتر بداية مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2024، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الماراثون، ويعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ما هو إمبراطورية ميم؟

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، مليء بالتشويق، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة، خلال 30 حلقة، حول "مختار أبوالمجد"، الذي يجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، ويشارك خلاله أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامى أساسى فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، على رأسهم: حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمد محمود عبدالعزيز، وليلى عزالعرب، وسلاف فواخرجى، ونور النبوى، ومايان السيد، وهاجر السراج، ومحمود حافظ، وإلهام صفى الدين، وآدم وهدان، ومنى أحمد زاهر، وريمون توفيق، والمسلسل سيناريو وحوار ومعالجة درامية للمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج "أروما" لمالكها تارمر مرتضي، وإخراج محمد سلامة.

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