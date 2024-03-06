دعاء حلمي: المتحدة أعادت الدراما التاريخية بـ"جودر" و"الحشاشين"

أكدت الناقدة دعاء حلمي، أن المسلسلات هذا العام متنوعة ومليئة بالتفاصيل الحياتية المغايرة عن كل عام، لافتة إلى أن هناك أعمال تاريخية مثل «جودر» للفنان ياسر جلال و«الحشاشين» لـ كريم عبدالعزيز، سيكونوا من الأعمال المرتقب مشاهدتها في دراما رمضان المقبلة 2024.

وأشارت دعاء في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الدراما التاريخية عادت من جديد لمصر، بعدما غابت لفترة طويلة على الرغم من تقديم الدراما التاريخية العام الماضي بمسلسل الإمام الشافعي الذي ينتمي أكثر للدراما الدينية، الإ أن هذا العام تعود من جديد الأعمال التاريخية على الساحة الفنية بعدما ذهبت إلى دول أخرى.

المتحدة تقدم نجاحا كبيرا في رمضان المقبل

وقالت إن الأعمال التاريخية هذا العام مليئة بالتفاصيل، التي تؤكد وجود اعمال ذات قيمة فنية كبيرة، فجميعها تم تصويرها في اكثر من بلد وتم رصد ميزانية ضخمة لتقديم عمل يحترم عقلية المشاهد، كما أن أبطالها نجوم يمتازون بقيمة فنية كبيرة وشهرة واسعة، وهو ما يجعلنا في تقرب لمتابعة أعمال مهمة.

وأكدت أن هذا الموسم سيكون مغاير عما تم تقديمه في الدراما المصرية من قبل أو من بعد، فسيكونا طريقًا جديدًا في تطور الشكل الدرامي المصري لسنوات طويلة قادمة، فالأعمال الجديدة ستكون مؤهلة لتكون من أعظم الأعمال التاريخية التي تم تقديمها في الفن المصري على مر عصوره خاصة مع وجود أعمال جرافيك عالية المستوى.

واختتمت قائلةً: "كما أن الأعمال قصيرة الحلقات هذا العام ستكون موجودة بشكل أكبر، والشركة المتحدة تقود الدراما المصرية لطريق مميز ومؤثر وهذا العام سيكون فارقا في حال الدراما المصرية عالميًا وليس على النطاق المحلي فقط".