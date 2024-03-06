الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

حقق النجم أحمد العوضي بأغنيته الدعائية الخاصة بمسلسله الجديد حق عرب، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، نجاحا كبيرا، بعدما وصلت نسب مشاهدة الأغنية إلى مليون و200 الف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

 

txt

"واتش إت" تكشف اسم شخصية نور النبوي في "إمبراطورية ميم"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس تنشرها واتش إت لـ"حق عرب"

txt

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الفنلندية ألما بويستى بدورته الثامنة

txt

مسلسلات رمضان 2024..سينرجي تروج لـ «بيت الرفاعي» لأمير كرارة

txt

"عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد" على شاشة "الوثائقية"

txt

لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال فى «كارمن»

txt

المعقل الحصين.. قصة قلعة ألموت مأوى الحشاشين وقاعدة حسن الصباح

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لـ الرداد

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

txt

عندما يحكي شهريار.. حكايات جديدة من "ألف ليلة وليلة" على الراديو 9090


ووضع «العوضي» الأغنية عبر قناته الرسمية على فيس بوك وكذلك يويتيوب، وجاءت تحت عنوان: «وحد الواحد من غناء وتوزيع ميدو جاد».


ويعد مسلسل حق عرب، العمل الثالث الذي يجمع دينا فؤاد بـ أحمد العوضي، حيث شاركت معه من قبل في مسلسل الاختيار في دور نسرين عشماوى زوجة الإرهابى هشام عشماى، ثم قدمه معه دور قدرية زوجته الأولى في مسلسل اللي ملوش كبير.

مسلسل حق عرب، هو البطولة المطلقة الأولى لـ أحمد العوضي في دراما رمضان، بعدما قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل ضرب نار مع ياسمين عبد العزيز، ومعها أيضا قدم في رمضان قبل الماضي، مسلسل اللي ملوش كبير.

أحداث حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول كبير المنطقة واسمه "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائما بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائما، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف عبد ربه أن عزت السويركي الذي يعد أقرب الشخصيات له يخونه، ويكون العوضي في المسلسل رجل شريف مقرب من عبدربه، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق ملئ بالإثارة.

أبطال مسلسل حق عرب للعوضي في رمضان

حق عرب تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة

مواد متعلقة

"واتش إت" تكشف اسم شخصية نور النبوى فى "إمبراطورية ميم"

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس تنشرها واتش إت لـ"حق عرب"

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الفنلندية ألما بويستى بدورته الثامنة

مسلسلات رمضان 2024..سينرجي تروج لـ «بيت الرفاعي» لأمير كرارة

"عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد" على شاشة "الوثائقية"

لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال فى «كارمن»

المعقل الحصين.. قصة قلعة ألموت مأوى الحشاشين وقاعدة حسن الصباح

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لـ الرداد

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟