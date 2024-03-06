أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

حقق النجم أحمد العوضي بأغنيته الدعائية الخاصة بمسلسله الجديد حق عرب، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، نجاحا كبيرا، بعدما وصلت نسب مشاهدة الأغنية إلى مليون و200 الف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.



ووضع «العوضي» الأغنية عبر قناته الرسمية على فيس بوك وكذلك يويتيوب، وجاءت تحت عنوان: «وحد الواحد من غناء وتوزيع ميدو جاد».



ويعد مسلسل حق عرب، العمل الثالث الذي يجمع دينا فؤاد بـ أحمد العوضي، حيث شاركت معه من قبل في مسلسل الاختيار في دور نسرين عشماوى زوجة الإرهابى هشام عشماى، ثم قدمه معه دور قدرية زوجته الأولى في مسلسل اللي ملوش كبير.

مسلسل حق عرب، هو البطولة المطلقة الأولى لـ أحمد العوضي في دراما رمضان، بعدما قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل ضرب نار مع ياسمين عبد العزيز، ومعها أيضا قدم في رمضان قبل الماضي، مسلسل اللي ملوش كبير.

أحداث حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول كبير المنطقة واسمه "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائما بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائما، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف عبد ربه أن عزت السويركي الذي يعد أقرب الشخصيات له يخونه، ويكون العوضي في المسلسل رجل شريف مقرب من عبدربه، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق ملئ بالإثارة.

أبطال مسلسل حق عرب للعوضي في رمضان

حق عرب تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.