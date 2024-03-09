رمضان عبدالمعز: "عندما تقرأ النصوص الشرعية عن منزلة الشهيد ستصاب بالدهشة"

علق الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على احتفالية "يوم الشهيد" والتي تصادف اليوم 9 مارس.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "عندما تقرأ النصوص الشرعية عن منزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، وتبحث في القرآن والسنة ستصاب بالدهشة".

وأضاف: "النبي عليه الصلاة والسلام قابل جابر إبن عبدالله رقم 6 في أكثر الصحابة رواة للحديث، وهم الناس الذين نقلوا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام".

وتابع: "ونادي جابر وقال له ما لي أراك منكسرًا هل هناك شيء يحزنك فرد عليه أن والده استشهد في غزوة أحد وعليه ديون، والحالة صعبة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أبشرك يا جابر ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحًا يعني بدون حجاب".