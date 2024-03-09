السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تلقى جمال عبدالناصر خبر وفاة البطل عبدالمنعم رياض؟.. مؤرخ يُجيب (فيديو)

جمال عبدالناصر -
جمال عبدالناصر - عبدالمنعم رياض

كشف الدكتور عمرو شلبي، الباحث في تاريخ مصر العسكري بمكتبة الإسكندرية، عن شهادته الخاصة بيوم الشهيد.

وقال خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»، إنه كان هناك اجتماع دوري لمجلس الوزراء وكان يتابع من خلاله الرئيس جمال عبدالناصر تطورات ما يحدث على الجبهة الحربية.

وأضاف أن عبدالناصر عندما سمع خبر إصابة الفريق عبدالمنعم رياض انسحب فورًا من اجتماع مجلس الوزراء وذهب لوزارة الحربية لمتابعة الموقف وتفاصيل العملية، ومن هنا خرج بيان استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض.

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