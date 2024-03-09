رمضان عبدالمعز: "شرف ليا إنى أتكلم عن الشهداء" (فيديو)

علق الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على احتفالية يوم الشهيد والتي تصادف اليوم 9 مارس.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أنا في غاية السعادة والشرف إني أتكلم عن الشهداء".

وأضاف أن النبي جاءه أعرابي أراد أن يسلم، وبالفعل أسلم، وأوصى النبي الصحابة على هذا الأعرابي، وبعدها خرج النبي في غزوة وكانت مهمة هذا الأعرابي حماية الخطوط الخلفية للمسلمين.

وتابع: "بعد أن تم تقسيم الغنائم بعث النبي للأعرابي بنصيبه فرجع إليه وقال للنبي إنه لم يسلم من أجل هذا بل من أجل أن يجاهد فيُرمى بسيف في حلقه فيموت شهيدًا، فرد عليه النبي إن هذا أمر بينه وبين الله".