لأول مرة.. "الوثائقية" تعرض رثاء الرئيس جمال عبدالناصر لـ"عبدالمنعم رياض" (فيديو)

كشف الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»، للمرة الأولى، عن رثاء الرئيس جمال عبدالناصر للبطل عبدالمنعم رياض.

وقال الرئيس عبدالناصر خلال الفيلم: "أيها الأخوة قبل أن نبدأ حديث هذه الجلسة فإني أطلب منكم أن تقفوا معي دقيقة حدادًا في ذكرى الشهيد البطل عبدالمنعم رياض، ذلك الجندي الشجاع الذي أعطى حياته في ميدان القتال، وأعطى مثالًا أعلى لشرف العسكرية المصرية".