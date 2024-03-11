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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الأولى

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، الذي يخوض السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل المعلم المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الأولى

وينتمي مسلسل المعلم إلى المسلسلات ذات الـ30 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال يوم الإثنين أولى الحلقات، إذ تقدم الشركة المتحدة وجبة درامية دسمة خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلات تناسب كل الأعمال.

قصة مسلسل المعلم 

ينتمي مسلسل المعلم إلى الدراما الشعبية إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك،  يتعرض والده  خلال الأحداث إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

قنوات عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل "المعلم" بطول النجم مصطفي شعبان عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 ومن المقرر أن يعرض مسلسل المعلم بشكل حصري خلال قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعي.

"المعلم وصدفة".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر فضائية الحياة

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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