مواعيد إعادة مسلسل حق عرب على On

يبدأ عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما.

فيما تعرض إعادة الحلقات في تمام الساعة 11:15 صباحًا، وكذلك 5:15 على قناة On، كما يعرض على منصة Watch it.

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مقتل الوالد شبح الماضي

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية بتشويق وإثارة، بسبب ما يواجه "عرب السيوركي" أحد العوضي من أزمات ومشاكل في حياته، والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

توقع بالنجاح والتأثير بعد العرض

وكان قد أعرب الفنان أحمد العوضي عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

وأشاد العوضي، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على شاشة قناة سي بي سي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة في إثراء المحتوى الدرامي المصري، مقدمًا شكره لهم على دعمها المستمر للفن والثقافة.

وتطرق العوضي إلى تفاصيل دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن "حق عرب" يعد من الأعمال الدرامية الشعبية التي تدور أحداثها في قلب منطقة الجمالية، ومتوقعًا أن يلقى استحسانًا واسعًا بين الجماهير.

وأكد على التزام الشركة المتحدة بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يليق بالمستوى الرفيع الذي يتوقعه الجمهور.