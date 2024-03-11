الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضى يتوقع نجاحا باهرا لمسلسل "حق عرب" فى الموسم الدرامى الجديد

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

وأشاد العوضي في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُبث على شاشة قناة سي بي سي، أشاد العوضي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة في إثراء المحتوى الدرامي المصري، مقدمًا شكره لهم على دعمهم المستمر للفن والثقافة.

وتطرق العوضي إلى تفاصيل دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن "حق عرب" يعد من الأعمال الدرامية الشعبية التي تدور أحداثها في قلب منطقة الجمالية، ومتوقعًا أن يلقى استحسانًا واسعًا بين الجماهير.

وأكد على التزام الشركة المتحدة بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يليق بالمستوى الرفيع الذي يتوقعه الجمهور.

أحمد العوضي في المساء مع قصواء حق عرب المتحدة الشركة المتحدة

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