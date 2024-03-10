مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض حق عرب بطولة أحمد العوضي

موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي برومو وبوسترات مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، خلال الفترة الراهنة، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب في أول أيام شهر رمضان المقبل، من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أويوم الإثنين المقبل (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.



قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

وروجت منصة WATCH IT التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي من خلال نشر البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب وبوسترات نجوم المسلسل.



قصة مسلسل حق عرب

ينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ابطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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