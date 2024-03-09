بعد تصدره تريند المسلسلات.. قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب

يعد مسلسل صيد العقارب من ضمن اكثر المسلسلات إنتظارًا لطرحه على شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2024، ويضم العمل مجموعة من ألمع النجوم فهو بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

تستعد النجمة غادة عبدالرازق للظهور على الشاشات في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

يعرض “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان الم قبل 2024.

مسلسل صيد العقارب

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" ظهور غادة عبدالرازق، في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه.

وفي تصريحات تليفزيونية كشفت غادة عبدالرازق عن معنى كلمة "صيد العقارب" والذي تم اختياره ليكون اسم المسلسل قائلة: "مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقولوا أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، واللي أنا بتناوله في المسلسل نفس المعنى ده".

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