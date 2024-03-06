مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

تستعد النجمة غادة عبد الرازق للظهور على الشاشات في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وينتظر جمهور عبد الرازق، مسلسل صيد العقارب الذي من المقرر أن يعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب

ويتناول مسلسل صيد العقارب ظهور غادة عبد الرازق، في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه.

وفي تصريحات تلفزيونية كشفت غادة عبد الرازق عن معنى كلمة صيد العقارب والذي تم اختياره يكون اسم المسلسل قائلة: "مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقوله أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، واللي أنا بتناوله في المسلسل نفس المعنى ده".

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

سيعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى شاشة cbc.

كما يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.