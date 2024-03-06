الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يشارك مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق في موسم رمضان هذا العام، والذي لا تفصلنا عنه إلا بضع أيام قليلة، و يبشر بعودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق، وذلك مما ظهر في البرومو الخاص به.

 

ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض المسلسل في شهر رمضان 2024/1445.

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب 

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل صيد العقارب في بداية الشهر الكريم، قد تم الإعلان عن ذلك من خلال تصريح رسمي، إذ أعلن أنه سيتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في يوم 11 مارس من التاريخ الميلادي، كما ينتمي صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق إلى قائمة مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض على 15 حلقة فقط، وهوما يوفر إيقاعًا سريعًا من الأحداث و تشويقًا غير ممل.

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قصة مسلسل صيد العقارب 

 

قصة "صيد العقارب" ترتكز حول شخصية الدكتورة عايدة، والتي تلعب دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وتظهر في دور طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتصبح سيدة أعمال ناجحة إلا أنها تدخل في العديد من الصراعات بين رجال أعمال أخرين، كما تدخل في صراع الانتقام من  الذين قاموا بأذية أبيها.

 

 ويتميز مسلسل غادة عبد الرازق هذا العام "صيد العقارب" بالغموض والتشويق، وتلك الفئة من المسلسلات التي لا تختلف كثيرًا عن الفئة  التي اعتادت على تقديمها الفنانة غادة عبد الرازق، واعتاد الجمهور منها.

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أبطال مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق

  أما عن الأبطال المشاركين للنجمة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان القادم فهم كالتالي:

الفنانة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الفنان رياض الخولي.

الفنان صفاء جلال.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

والفنان ميار الغيطي.

والفنان عماد صفوت.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الفنانة أحمد جمال سعيد.

الفنانة مي القاضي.

الفنانة عزوز عادل.

الفنانة أحمد ماجد.

قنوات عرض مسلسل “صيد العقارب”

وكانت قد طرحت شبكة قنوات CBC، الإعلان التشويقي لـ مسلسل صيد العقارب، الذي يشارك في دراما رمضان 2024 هذا العام.

 

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