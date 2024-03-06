مسلسلات رمضان 2024| ملامح شخصية سيمون في صيد العقارب وعلاقتها بغادة عبد الرازق

كشفت الفنانة سيمون عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق، وتحدثت عن علاقتهما التي جمعتهما في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل والذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة.

ملامح شخصية سيمون في مسلسل صيد العقارب

إذ قالت الفنانة سيمون خلال تصريح تليفزيوني أن أهم ما في مسلسل صيد العقارب هو وجود الفنانة غادة عبد الرازق معها، وذلك لأنها صديقتها منذ بداية مسيرتها الفنية، كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يتشاركا مع بعضهما في أعمال فنية عدة، لكن غلبتهم الظروف.

وعلم الدستور أن سيمون ستتواجد خلال أحداث المسلسل في المعسكر المعادي لبطلة العمل غادة عبد الرازق حيث تقدم دور زوجة رياض الخولي عدو غادة عبد الرازق المباشر.

كما أوضحت الفنانة سيمون أنها لم تقدم عمل رمضاني منذ 2020 مسلسل "قيد عائلي" حيث كانت حينها تؤدي دور سيدة محجبة، مع النجوم بوسي وميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبدالله.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور قصة مسلسل صيد العقارب حول الدكتورة عايدة، والتي تجسد دورها النجمة غادة عبد الرازق، إذ تعمل "عايدة" في مجال استخلاص السموم من العقارب، كما أنها تصبح سيدة أعمال ناجحة، إلا أنها تدخل في العديد من الصراعات بين رجال أعمال أخرين، كما تدخل في صراع الانتقام من الذين قاموا بآذية أبيها.

وكما اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق في أعمالها، فإن هذا العمل يتميز بالغموض والتشويق، كما أنه ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط، وهو ما يعطي فرصة لسرعة إيقاع المسلسل وأحداثه.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أما عن الأبطال المشاركين للنجمة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان القادم فهم كالتالي:

الفنانة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الفنان رياض الخولي.

الفنان صفاء جلال.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

والفنان ميار الغيطي.

والفنان عماد صفوت.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الفنانة أحمد جمال سعيد.

الفنانة مي القاضي.

الفنانة عزوز عادل.

الفنانة أحمد ماجد.

قنوات عرض مسسلسل صيد العقارب

ومن جهتها كانت قد طرحت شبكة قنوات CBC، الإعلان التشويقي لـ مسلسل صيد العقارب.