الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات اليوم العالمي للغة برايل والعدالة الاجتماعية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعزز من إندماج الفئات ذوى القدرات الخاصة داخل المجتمع، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع نادى يونسكو " بناة المستقبل " فعاليات اليوم العالمى للغة برايل والعدالة الإجتماعية بالكلية الحربية.

وتضمنت المراسم عرض تقديمى عن الدور الذى تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد وتأهيل ضباط المستقبل وفقًا لأحدث النظم العلمية، وكذلك الكوادر المدنية من المرشحين للعمل فى العديد من الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة فى مختلف القطاعات.

وأعقبه عرض فيلم تسجيلى عن نادى اليونسكو ودوره فى خدمة المجتمع المدنى كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة والعروض الموسيقية بمشاركة عدد من طلبة الجامعات وفريق أوكسترا النور والأمل.

وقام الفريق  أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتكريم عدد من العناصر المشاركة فى تنفيذ الفعاليات، وذلك بحضور مستشار وزير التعليم العالى وعدد من طلبة الجامعات وممثلى عن نادى يونسكو " بناة المستقبل "

مؤسسات المجتمع المدني الأكاديمية العسكرية المصرية العدالة الإجتماعية

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