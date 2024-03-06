مسلسلات رمضان 2024.. ملامح شخصية سلوى خطاب في المعلم لـ مصطفى شعبان

من المتوقع أن تبرع الفنانة سلوى خطاب في تقديم دور شعبي في مسلسلات رمضان هذا العام 2024، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الذ لا تفصلنا عنه إلا الأيام القليلة، وذلك من خلال ظهورها في مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان.

شخصية سلوى خطاب في مسلسل المعلم

إذ أنه من المقرر أن تجسد الفنانة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، وتتوالى أحداث المسلسلس لتدخل "المعلمة" في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

ومن جهتها، كانت قد أعلنت قناة الحياة عرضها مسلسل المعلم ضمن السباق الرمضاني المقبل، كما نشرت على الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك بوستر المسلسل وكتبت: "المعلم مصطفى شعبان.. هيقدملنا ملحمة شعبية فريدة من نوعها"، كذلك روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل.

آخر أعمال سلوى خطاب

جديرًا بالذكر أنه كانت قد قدمت سلوى خطاب في شهر رمضان الماضى مسلسل "جت سليمة" والمكون من 15 حلقة، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

أما عن قصة مسلسل المعلم فهي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى حيث يعيش بطل العمل "مصطفى شعبان" والذي يظهر في دور تاجر سمك وسط أسرته حياة هادئة إلا أنه يجد نفسه في صراعات مريرة مع كبار التجار في سوق السمك، وعليه التصدي لهم.

قنوات عرض مسلسل المعلم

من المتوقع أن يُعرض مسلسل "المعلم" في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.