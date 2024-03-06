الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

إنزال المساعدات الإنسانية
إنزال المساعدات الإنسانية لـ غزة

استمرارًا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة فى تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة فى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان القطاع بالمناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها برًا.

يأتى ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مواد متعلقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات اليوم العالمي للغة برايل والعدالة الاجتماعية

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عددًا من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

مسلسلات رمضان 2024.. ملامح شخصية سلوى خطاب في المعلم لـ مصطفى شعبان

استشهاد 18 شخصًا جراء الجوع فى غزة.. وتحذيرات من وفاة الآلاف

5 علاجات لالتهاب المسالك البولية.. اعرفها

نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم لقيادتى قوات المظلات والصاعقة

الأكثر قراءة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

مكاسب كبيرة للدولة من قرارات "المركزى".. رئيس بنك قطر الوطنى يكشف

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟