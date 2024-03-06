الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قوات حرس الحدود تنجح فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة فى جنوب مصر

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الإتجاة الإستراتيجى الجنوبى، حيث قامت بمطاردة والقبض على عدد (2) من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، عثر بحوزتهما على ( 2595 ) كجم من مادة الحشيش و( 354 ) لفافة لنبات الهيدرو تزن ( 345 ) كجم، و( 144 ) لفافة لمادة الأفيون بإجمالى وزن ( 40 ) كجم، و( 12 ) لفافة لنبات البانجو بإجمالى وزن ( 24 ) كجم، كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و( 2 ) بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب وعدد ( 135 ) طلقة آلية و( 25 ) طلقة قناصة و( 7 ) خزنة آلية و( 2 ) خزنة قناصة ومبلغ مالى قدره ( 8915 ) جنيه مصرى، وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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