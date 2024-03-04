الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل ظهور الفنانة سيمون في مسلسل صيد العقارب رمضان 2024

سيمون
سيمون

تعود الفنانة سيمون بعد غياب سنوات عن الفن في رمضان 2024 بمسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبدالرازق، وفكرة المسلسل الأمر الذي جعلها ترجع مرة أخرى إلى الدراما الرمضانية خاصة أن فكرة دورها تتمثل في العمل الثقافي والإنساني والصمود في أخذان الحق.

شخصية سيمون في صيد العقارب 

وتقدم “سيمون” خلال أحداث العمل دور سيدة أعمال تدخل في العديد من الصراعات وسط صراع قائم طوال حلقات العمل بين عائلتين هما "ضرغام" و"الغول" وسط العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة.

سيمون: تصوير مسلسل صيد العقارب لم ينتهِ.. ولا أحب تكرار الأدوار

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول دور حول تجارة سم العقارب من خلال غادة عبدالرازق تجسد دور طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وذلك على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل صيد عقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

 موعد عرض مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب 15 حلقة المقرر عرضه في النصف الأول من رمضان على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة CBC ومنصة Watch it.

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سيمون: تصوير مسلسل صيد العقارب لم ينتهِ.. ولا أحب تكرار الأدوار

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