الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن التورلي

طاجن التورلي
طاجن التورلي

طاجن التورلي من الأكلات التي يحبها الكبير والصغير، وتعمل السيدات على ابتكار أنواع مختلفة من الأكلات مع بدء شهر رمضان 2024، لإسعاد أسرتها بأفضل الأكلات التي يحبها الكبير والصغير.

أفكار فطار رمضان 2024

وتستطيع السيدات الأن تحضير أنواع مختلفة من الأكلات خلال شهر رمضان 2024، ومن المقرر بدء الشهر المعظم غدًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لذلك يرصد الدستور في تقريره قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير، وإليكي التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن التورلي

أفكار فطار رمضان 2024

1 - محشي ورق عنب  - فراخ مشويه - الأرز الأبيض.

2 - مكرونة بشاميل  - طبق سلطة خضراء.

3 - سبانخ  - مع طبق من الأرز - لحمة.

4 - بط مشوي بدبس الرمان  - سمبوسة بالجبنة.

5 - شوربة لسان عصفور - طبق سلطة خضراء - فراخ مشويه.

6 - حمام محشي فريك - كبيبة - شوربة خضار.

7 - طاجن لحمة - أرز بشعرية - سلطة خضراء - سمبوسة بالجبنه.

8 - طاجن فراخ بالجبنه - أرز بالكاري - شوربة طماطم.

9 - صينية سمك فيليه  شوربة سي فود - أرز صيادية.

10 - مسقعه بالبشاميل - شوربة خضار - أرز بالشعيرية - سلطة خضار.

11 - فخدة ضاني مشوية - أرز بالمكسرات -  سلطة دقوس - شوربة شعيرية.

12 - كفنة بالبطاطس - أرز بالشعيرية - سمبوسة بالجبنه - شوربة خضار.

افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن التورلي

طريقة عمل طاجن التورلي

  • ربع كيلو جزر مكعبات
  • ربع كيلو كوسة مكعبات
  • 2 بطاطس مكعبات
  • كوب بسلة فريش
  • بصلة مفرومة
  • ثوم مفروم
  • ٢فلفل حار
  • 2 كوب عصير طماطم
  • مكعب مرقة
  • 2 ملعقة كبيرة سمنة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة
  • رشة سبع بهارات
  • ملح
  • فلفل أسود
افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن التورلي

مدة طريقة عمل طاجن التورلي

نضع السمنة حتى تسخن، ثم نضع كل البهارات ونشوحها قليلًا، ثم نضيف البصل والثوم حتى يذبلوا، ثم نضع عصير الطماطم ومكعب المرقة ورشة السكر والخضار كله ونقلب.

ثم نضيف كوب ماء مغلي، ونقلب جيدًا، ثم نضعهم في الطاجن مسخن مسبقًا أو بايركس ونغلفه بورق ألومنيوم، وندخله الفرن على الأرضية لمدة حوالي ربع ساعة، ثم نرفعه على الشبكة حتى يحمر الوجه ويقدم تورلي الخضار ساخن.

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