أخبار فاتتك|حقيقة انتحار دانى ألفيش في السجن.. وحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حقيقة انتحار دانى ألفيش داخل السجن فى البرازيل

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن البرازيلي داني ألفيش، الظهير الأيمن السابق لفريق برشلونة الإسباني، قد تعرض للانتحار في زنزانته التي يقبع بها منذ فترة بأحد السجون.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

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النيابة العامة تحسم الجدل وتأمر بحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه في تطور جديد لقضية طالبة العريش، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالحبس الاحتياطي لشخص اتُهم بترويج أخبار زائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك وفيس بوك، وأثنت على الجهود المبذولة لحماية سمعة الطالبة ومشاعر عائلتها.

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الصيام الصحيح.. جمال شعبان يقدم دليلًا طبيًا لرمضان أكثر صحة

شدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، على أهمية الصيام كفرصة لتحسين الصحة البدنية والروحية، موضحا أن الصيام يجب أن يؤدي إلى تقليل الوزن وليس العكس، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن بعد رمضان تعد مؤشرًا على الصيام غير الصحيح.

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20 مسلسلًا و50 برنامجًا دينيًا و4 أعمال للأطفال.. "المتحدة" تتألق فى رمضان 2024

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان الكريم، محتوى دراميًا وبرامجيًا وترفيهيًا متميزًا للمشاهد المصرى والعربى، عن طريق مؤسساتها الإعلامية المختلفة من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية ومنصات «ديجيتال».

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