الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

 

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

 

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 مارس 2024

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقريرًا عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 105 و106 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 110 و111 جنيه.

 

 سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 80 و81 جنيهًا.

 

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 79 و80 جنيهًا.

 

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سعر البانية اليوم الأحد 10 مارس 2024

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 200 جنيه للكيلو.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 140 و141 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 138 و139 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 144 و145 جنيهًا.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

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