الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

أكد رفيق قاسم مدير قطاع الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنة مع توفير الأعلاف من الذرة والصويا والخدمات ستحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان وانخفاض الأسعار نتيجة انخفاض سعر الدولار وبالتالي انخفاض خامات اسعار الاعلاف من الصويا والذرة الصفراء حيث أن انخفاض أسعار الدواجن نتيجة دخول مربين جدد في دورات الإنتاج مع استقرار اسعار الدولار

وقال "قاسم" في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار البيض انخفضت بالفعل من 155 جنيها للكرتونة إلى 141 جنيها للكرتونة، وسيواصل البيض انخفاض خلال شهر رمضان نتيجة تخزين التجار احتيجاتهم فيما قل المعروض من الدواجن نتيجة خروج بعض المربين الصغار بينما ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض أسعار العلف بنسبة 25% لـ30% وستنخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر رمضان مع انخفاض الأعلاف.

وأضاف قاسم أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة وهو ماعملت على انخفاض الأسعار، وأنه لا يوجد مشكلة في الإفراجات في الأسعار وأن أسعار الذرة والصويا تنخفض يوميا، وأن وزارة الزراعة توفر الدواجن والبيض في معرض الوزارة “خير مزارعنا لأهالينا” في الدقي والمنافذ الأخرى التي تصل إلى 300 منفذ على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة يوميا في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية من الدواجن والبيض وستخفض الأسعار أكثر وأكثر خلال شهر رمضان وبعض شهر رمضان.

ومن جانبه أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه من المتوقع أن تحدث انخفاض في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والاعلاف خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان سيزداد الإنتاج ستنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة حيث أنه مع تحسن الأحوال الجوية ويقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" إنه مع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج ومتوقع الأسعار تنخفض مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات.