الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

اسعار السلع
اسعار السلع

قال أحمد الزيني، عضو الغرف التجارية، إنه جرى الإفراج عن كمية كبيرة من البضائع الموجودة في الجمارك على مستوى الجمهورية من جميع الموانئ، تخطى الـ3000 سيارة، مؤكدًا أنه للمرة الأولى يتم الإفراج عن تلك الكمية مرة واحدة.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الإفراجات ستوفر السلع الغذائية في السوق وتؤدي إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإفراج عن باقي السلع.

وأكد أن المواد الخام القادمة ستسهم في زيادة المصانع وقدرة المصانع والتشغيل مرة أخرى وتوافر جميع السلع بصفة عامة.

وقال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن الإفراج عن البضائع بدأ بالفعل وبالسعر الرسمي الجديد، ما يؤكد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة أن السلع كانت مسعرة بسعر السوق السوداء.

وأضاف أبوالعيون، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن آليات العرض والطلب في السوق ستشهد انخفاضًا الفترة المقبلة مع استقرار السوق.

في ذات السياق، أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية ستشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة، ولا توجد زيادات خلال فترة رمضان، خاصة بعد الإفراج عن كثير من السلع الغذائية.

 

الجمارك الجمهورية الإفراج توفر السلع السوق

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الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

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