الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

سلع
سلع

علق الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على قرارات البنك المركزى، من السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

 

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الأمر يحقق ثقة لدى المستثمرين فى ضح استثمارات جديدة بالسوق المصرى.

 

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأمر سيعود بالإيجاب على أسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق وهذا ما يبحث عن المواطنين، لافتًا إلى أن توافر السلع في الأسواق يخلق تنافسية تؤدى لخفض الأسعار الفترة المقبلة.

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