الصيام الصحيح.. جمال شعبان يقدم دليلا طبيا لرمضان أكثر صحة

شدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، على أهمية الصيام كفرصة لتحسين الصحة البدنية والروحية، موضحا أن الصيام يجب أن يؤدي إلى تقليل الوزن وليس العكس، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن بعد رمضان تعد مؤشرًا على الصيام غير الصحيح.

وأضاف شعبان، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن الغاية الأسمى من الصيام هي تعزيز التقوى وليس مجرد الشعور بالجوع، مؤكدًا أن العديد من المشكلات الصحية قد تنشأ من الضغوط النفسية، لذا ينصح بالتحلي بالصبر وعدم القلق.

كما قدم شعبان مجموعة من النصائح للاستفادة القصوى من الصيام، مثل تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال رمضان والتركيز على الوجبات الخفيفة والسلطات، وأكد على أهمية مراقبة الوزن قبل وبعد رمضان للتأكد من الصيام الصحيح.

وأشار إلى أن التمر ينبغي أن يحل محل الحلويات الرمضانية التقليدية مثل الكنافة والقطايف، نظرًا لفوائده الصحية، خاصةً للقلب، وشدد على أهمية وجبة السحور لتجنب ارتفاع الكوليسترول الضار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استبدال المشروبات الغازية وعرق السوس بالمشروبات الطبيعية لصيام أكثر صحة.