الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

النيابة العامة تحسم الجدل وتأمر بحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش (فيديو)

طالبة العريش
طالبة العريش

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه في تطور جديد لقضية طالبة العريش، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالحبس الاحتياطي لشخص اتُهم بترويج أخبار زائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك وفيس بوك، وأثنت على الجهود المبذولة لحماية سمعة الطالبة ومشاعر عائلتها.

وأعربت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على قناة سي بي سي، عن استيائها من تقاعس الجامعة عن أداء دورها المنتظر في التعامل مع الحادثة، مشيرة إلى الصمت المُطبق الذي يخيم على المؤسسة التعليمية، وأكدت على وجود تساؤلات جدية حول الأداء الضعيف للجامعة، خاصةً بعد نشرها بيان نعي للطالبة ثم حذفه بعد وقت قصير.

وفي تعليقها على الأمر، وصفت الخلالي السلوك الجامعي بأنه ينم عن جبن، مُستنكرة عدم تحرك الجامعة ومُعقبة بأن هذا الصمت يُعد فضيحة وعدم قدرة على المواجهة، واختتمت حديثها بتساؤل رمزي عن مكانة المعلم في جامعة العريش بعد الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة الطالبة نيرة صلاح.

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النيابة العامة تحسم الجدل وتأمر بحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش (فيديو)

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