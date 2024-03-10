حقيقة انتحار دانى ألفيش داخل السجن فى البرازيل

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن السابق لفريق برشلونة الإسباني قد تعرض للانتحار في زنزانته التي يقبع بها منذ فترة بأحد السجون.

ونشر صحفي برازيلي يُدعى "بابلو ألبوكيركي" والذي يعمل في صحيفة "O Globo" البرازيلية، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا "حسبما علمت من معلومات، فقد أقدم داني ألفيش على قتل نفسه داخل السجن".

ولم يشر الصحفي البرازيلي إلى أي تفاصيل بشأن المعلومات التي ذكرها في الوقت الذي لم تخرج فيه أي جهات رسمية تؤكد هذا الخبر أو تنفيه، ليصبح هذا الخبر محل شك الجميع.

وكان ألفيش قد حُكم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف وغرامة قدرها 150 ألف يورو قام نيمار دا سيلفا نجم السليساو بدفعها، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي مع نهاية عام 2022.

ويعد ألفش أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل أشبيلية وبرشلونة الذي قضى فيه قرابة 8 مواسم متتالية.

وخاض اللاعب أكثر من 400 مباراة مع برشلونة وتوج بـ 6 ألقاب في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا.

كما استطاع أن يقدم 105 تمريرة حاسمة ويسجل 2 هدفًا ويتوج بـ 23 بطولة مع النادي الإسباني، أبرزها كأس دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في 2009 و2011 و2015، في حين فاز بالدوري الإسباني 6 مرات.

وعقب رحيله عن برشلونة لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وحقق نجاحات مبهرة.

وعلى المستوى الدولي، لعب 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وسجل 8 أهداف، وتوج بلقب الكوبا أمريكا مرتين عامي 2007 و2019، بالإضافة إلى كأس القارات عامي 2009 و2013.