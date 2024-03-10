20 مسلسلًا و50 برنامجًا دينيًا و4 أعمال للأطفال.. "المتحدة" تتألق فى مضان 2024

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان الكريم، محتوى دراميًا وبرامجيًا وترفيهيًا متميزًا للمشاهد المصرى والعربى، عن طريق مؤسساتها الإعلامية المختلفة من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية ومنصات «ديجيتال».

تعرض «المتحدة»، خلال رمضان، 20 مسلسلًا دراميًا، ما بين 15 و30 حلقة، بطولة كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويشارك فيها أكثر من 4 آلاف من العاملين فى المجال الفنى كعمالة مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة.

وحرصت «المتحدة» على أن تتمتع تلك المسلسلات بالتنوع ما بين التاريخى والكوميدى والاجتماعى والشعبى والفانتازيا، والأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية، لتناسب جميع الأعمار وتخاطب كل شرائح المجتمع.

وفى ضوء التزام الشركة بدعم صناعة الدراما، تتعاون خلال رمضان مع 14 شركة إنتاج مختلفة، وتعطى الفرصة للعشرات من الوجوه الشابة، فى التمثيل والتصوير والتأليف والإخراج، لإثبات جداراتهم وإبراز مواهبهم، بجانب شيوخ وكبار المهنة فى كل عناصر الصناعة.

ولا يقتصر عرض مسلسلات «المتحدة» على قنواتها فقط، بل تمتد لتشمل شاشات ومنصات معظم الدول العربية، ولأول مرة هذا العام يتم عرض المسلسلات المصرية مترجمة ومدبلجة فى دولتى روسيا وماليزيا.

وانطلاقًا من دورها الإعلامى والمجتمعى، وإيمانًا منها بأن الطفل هو الحاضر والمستقبل، تقدم «المتحدة» محتوى متميزًا للأطفال طوال شهر رمضان، وتعرض لأول مرة 4 أعمال كارتون جديدة، وهى «يحيى وكنوز ٣»، الذى يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال.

كما تعرض كارتون «نورة»، الذى يُقدم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وكارتون «نور والكوكب السعيد»، الذى يُقدم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكارتون «سر المسجد»، الذى يبحث فى عمارة المساجد ويحمل رسائل دينية وتربوية مهمة للأطفال.

وأعدت «المتحدة» خريطة برامجية متميزة تليق بجمهورها فى مصر، ومختلف أنحاء الوطن العربى، وتلبى احتياجات المشاهد فى الحصول على جرعة دينية وروحانية، تناسب طبيعة الشهر الفضيل.

وتعرض الشركة على قناة «الناس» وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامجًا دينيًا متنوعًا، يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة، وتتعاون خلالها مع المؤسسات الدينية الكبرى، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

كما تنقل صلاتى التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميًا من مسجد الحسين على قناتى «الناس» و«الحياة»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما يتم نقلها يوميًا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثانى على التوالى، تقدم قناة «الناس» برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة، بأصوات مصرية من خلال مبتعثى وزارة الأوقاف، وعددهم ٨٨ شيخًا وإمامًا فى ٨٠ مدينة من ٢٠ دولة على مستوى العالم، منها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأسترليا والبرازيل وبريطانيا، وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة فى التغطية بشبكة مراسلى قناة «القاهرة الإخبارية»، المنتشرين فى مختلف مدن العالم.

وتشمل خريطة «المتحدة» عددًا من البرامج التنموية المتميزة، وفى مقدمتها برنامج «حياة كريمة»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، كما لم تنسَ الجرعة الترفيهية فى خريطتها، فتقدم عددًا من البرامج المتميزة، ومنها «على المسرح» الذى يستضيف كبار النجوم فى مصر والوطن العربى.